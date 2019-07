Domani partono i saldi: Borghi, una risposta ai desideri dei consumatori

Da domani sabato 6 luglio a Milano e in Lombardia, così come pressoché in tutta Italia, parte la corsa ai saldi estivi. FederModaMilano (l'Associazione degli operatori moda, abbigliamento, pelletteria e accessori aderente alla Confcommercio milanese) si attende consumi in crescita rispetto al particolare momento di mercato, ma sempre in linea con quelli dei saldi estivi del 2018 pari a 440 milioni di euro per gli acquisti nei fashion store. Ogni persona spenderà mediamente 150 euro per questi saldi estivi. "Visto il disastro delle vendite in stagione – afferma il presidente di FederModaMilano e Federazione Moda Italia Renato Borghi – che ha travolto un settore basato sulla stagionalità dei prodotti, auspichiamo che la sopita voglia di shopping dei mesi passati si risvegli trasformandosi in una crescita degli acquisti". "Sono ottime le opportunità offerte con questi saldi estivi ai consumatori. Siamo sicuri –conclude Borghi – che saranno numerosi i consumatori alla ricerca di veri affari a Milano e in Area metropolitana grazie ad una rete commerciale diversificata con boutique di lusso, monomarca e soprattutto un sistema molto ampio e capillare di negozi multimarca capace di rispondere pienamente ai desideri di acquisto dei consumatori più attenti a qualità, sostenibilità e nuove tendenze". Per questi saldi estivi FederModaMilano stima sconti medi del 30-40%. FederModa Milano, anche quest'anno sostiene la campagna "saldi chiari", per tutelare i consumatori.