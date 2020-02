Domenica a piedi, Sala: "Godiamoci Milano". La Lega protesta in carrozza

Aveva anticipato che si sarebbe goduto la domenica senza auto e così è stato per il sindaco di Milano, Beppe Sala, che lancia sempre dal suo profilo Instagram una riflessione sull'incapacità di alcune persone di stare qualche ora senza auto. "Si chiude - scrive il sindaco - una domenica a piedi. A quelli che se la sono goduta dico: “Me la sono goduta anch’io”. A quelli che si sono lamentati, pur rispettando la loro opinione, dico: “Ma quanto e’ debole, vulnerabile, una società che non può fare a meno per otto ore delle automobili?”. Buona serata, cari milanesi."

Ma c'è chi ha protestato in calesse contro il provvedimento voluto dal Primo cittadino. E' il caso della Lega che ha messo in scena un'ironica protesta contro il blocco del traffico a cui hanno partecipato l’eurodeputata e consigliere comunale Silvia Sardone, del commissario della Lega a Milano Stefano Bolognini, del consigliere regionale Gianmarco Senna e del presidente del Municipio 2 Samuele Piscina, oltre a militanti e giovani della Lega. “Abbiamo organizzato una simpatica iniziativa – commenta Silvia Sardone – contro la demagogica decisione della sinistra di bloccare il traffico oggi. Riteniamo assurdo che in questa giornata non si sia deciso di lasciare i biglietti Atm gratuiti. Invece Sala risponde aumenta il costo del biglietto a 2 euro. Inoltre in una città in cui lo smog deriva in maggior parte dalle caldaie vetuste il Sindaco Sala propone prima il divieto di fumo alle fermate e ora il blocco del traffico che come dicono anche gli esperti è totalmente inutile, soprattutto se non condiviso con i comuni della provincia. L’intenzione di educare i milanesi con la lotta all’auto è francamente sconcertante. Sala è schiavo di un ambientalismo ideologico e non concreto. Noi della Lega pretendiamo serietà con il ricambio delle caldaie, a partire da quelle comunali che sono ancora a gasolio e con il potenziamento dei mezzi pubblici ecologici”