Martedì, 28 gennaio 2020 - 10:24:00 Domeniche a piedi contro smog? Inutili. Anche Pisapia lo aveva capito anni fa Beppe Sala annuncia che domenica 2 febbraio le auto non potranno circolare a Milano per far fronte all'emergenza smog. E se fosse inutile e costoso? di Fabio Massa

Domeniche a piedi. Il mio commento è questo, rapidissimo. Pisapia aveva capito anni e anni fa che non servivano a niente per l'inquinamento e costavano un sacco. L'ha capito addirittura Pisapia, anni e anni fa. Fine del mio commento. fabio.massa@affaritaliani.it