Donati oltre 220 biglietti per "Marina Abramović/Estasi" ai 'Gatti Spiazzati'

Destinataria dell’iniziativa promossa da VanitasClub, produttore di “Marina Abramović / Estasi”, in collaborazione con Caritas Ambrosiana, con l’obiettivo di favorire la partecipazione ad attività culturali anche alle fasce più deboli della popolazione è l’associazione “Gatti Spiazzati”. Si tratta di un’associazione di promozione sociale creata grazie al contributo di Caritas stessa, che organizza passeggiate conviviali a Milano con una prospettiva particolare: a tenerle sono infatti esodati, disoccupati, senza tetto e in generale persone con disagio, che mostrano la città attraverso i loro occhi. Proprio a loro è data la possibilità, da qui al 31 Dicembre, di scoprire la mostra che ha portato la madre della performance art nel cuore di Milano grazie ai biglietti messi a disposizione da VanitasClub e a quelli acquistati in loco dai visitatori che hanno voluto contribuire alla causa, acquistando un biglietto aggiuntivo di accesso alla mostra da mettere a disposizione di qualcun altro.

Questa importante iniziativa è stata sostenuta dall’Assessorato alle Politiche sociali, abitative e Disabilità di Regione Lombardia, che condivide l’obiettivo di far diventare Milano – e non solo – una città sempre più forte nel sentimento di aggregazione e solidale nei confronti dei meno fortunati. A breve VanitasClub annuncerà le prossime iniziative di charity, avviate sempre nella convinzione della missione sociale che ha la cultura e di come, soprattutto in una città come Milano sia fondamentale l’impegno al give back che le fasce più fortunate della popolazione dovrebbero avere.