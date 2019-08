Donna aggredita con vetro in Largo La Foppa, è grave. Fermato 30enne straniero

Una donna di 65 anni e' stata aggredita intorno alle 12.30 in largo La Foppa, nel centro di Milano, da un uomo che l'ha ferita, stando a una prima ricostruzione, con una bottiglia di vetro. Ricoverata all'ospedale Niguarda in codice rosso, non è fortunatamente in pericolo di vita. L'aggressore, bloccato dai passanti, e' stato poi arrestato dalla Polizia. In base alle tistimonianze dai presenti l'uomo ha rotto una bottiglia di vetro e si e' scagliato contro la signora buttandola a terra. E poi e' salito sopra di lei e l'ha colpita piu' volte anche all'altezza della gola. Un passante, un 45enne romano, che ha assistito alla scena, e' subito intervenuto e ha allontanato con un calcio l'aggressore. Gli altri cittadini presenti hanno poi trattenuto il 30enne di origini straniere fino all'arrivo degli agenti delle forze dell'orgine che lo hanno portato in Questura. La vittima, classe 1954, italiana, secondo quanto risulta agli inquirenti non è stata aggredita né ai fini di una rapina né in seguito a una lite, ma sarebbe stata ferita "senza apparente motivo". La donna ha riportato ferite multiple da taglio al braccio sinistro, alla clavicola, al collo e alla testa.

"Urlava 'mi stanno uccidendo', mentre perdeva tantissimo sangue". E' la scena vista e raccontata da Giuseppina C., barista del 'Prestige', che ha assistito dal suo locale all'aggressione a una donna che passeggiava in largo La Foppa, in centro a Milano, nella zona della movida e dei 'nuovi' grattacieli. "Ho sentito il rumore di una bottiglia che si rompeva - spiega - e sono uscita. C'era una donna che urlava 'mi stanno uccidendo' e un uomo che la riempiva di sberle. Poi, le si e' messo sopra e l'ha colpita con una bottiglia al collo. L'uomo ha provato a scappare mentre la gente urlava 'prendetelo' ed e' stato accerchiato e bloccato".