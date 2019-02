Donna di 44 anni precipita in un canalone e muore



Una donna e' precipitata in un canalone in quota ed e' morta sul colpo. La vittima e' una 44enne. L'incidente e' avvenuto sul monte Legnone, nella zona nord della provincia di Lecco. La donna era accompagnata da un uomo di 66 anni quando e' precipitata per diverse decine di metri. Sul posto l'elisoccorso e l'unita' di pronta mobilitazione del Soccorso alpino. La tragedia e' avvenuta attorno quota 2100 metri in una zona vicino al bivacco "Ca' de legn". Il 66enne e' stato recuperato sano e salvo dalle squadre di soccorso.