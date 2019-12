Donna investita da tram in zona City Life, stava ascoltando musica con cuffie

Una donna di 63 anni e' stata investita da un tram della linea 19 in via Severino Beozi, in zona City Life a Milano, mentre stava attraversando i binari in un punto non consentito. La donna ha riportato una frattura alla caviglia e un grave trauma cranico per questo è stata portata in codice rosso all'ospedale Policlinico. Il conducente dell'Atm, un uomo di 33 anni, e' stato soccorso dal personale del 118 a causa di malore per il forte shock avuto. Secondo le prime ricostruzioni, la 63enne non si sarebbe accorta dell'arrivo del tram perche' ascoltava musica con le cuffie. L'autista del mezzo ha suonato per avvertirla ma, nonostante la frenata, non e' riuscito a evitare l'impatto.