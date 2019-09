Donna morta per trasfusione a Vimercate, aperto fascicolo per omicidio colposo

Sono gia' all'opera all'ospedale di Vimercate gli ispettori inviati dal ministero della Salute per fare luce sul caso della donna di 84 anni morta per un errore nella trasfusione di sangue. Gli ispettori sono arrivati in mattinata nella struttura brianzola e hanno iniziato subito il lavoro di ricostruzione dell'accaduto e di accertamento dei fatti, affiancati dai funzionari regionali. In agenda c'e' l'incontro con il direttore sanitario Giovanni Monza e colloqui con tutti i protagonisti della vicenda, che ha portato allo scambio di una sacca di sangue per via di un banale caso di omonimia nei cognomi delle pazienti, a cui non e' seguita una piu' accurata verifica. In programma quindi l'acquisizione di tutte le informazioni disponibili, con attenzione alle procedure normalmente seguite nell'ospedale, per un lavoro che prevedibilmente richiedera' piu' giorni.

Primi iscritti nell'ambito dell'indagine avviata dalla Procura di Monza sulla morte di Angela Crippa. Il fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio colposo passa da 'ignoti' a 'noti'. Stando a quanto si apprende, sono in corso in queste ore le procedure di identificazione del personale sanitario che si e' occupato della paziente, ricoverata per un intervento al femore e stroncata dalla trasfusione per un errore di omonimia. Ieri, il direttore sanitario del nosocomio, Giovanni Monza, aveva dichiarato che "un medico e un infermiere" avevano ammesso le loro "responsabilita'" in relazione all'accaduto. "E' evidente che quello che e' successo - queste le parole del dirigente riportate dal quotidiano 'La Stampa' - dimostra che c'e' una falla nelle procedure di controllo che a questo punto vanno riviste dall'inizio". I carabinieri hanno sequestrato la cartella clinica di Agnela Crippa. La documentazione clinica, oltre alle testimonianze dei dipendenti ospedalieri, aiutera' gli investigatori a ricostruire la catena di eventi che hanno portato al decesso della donna e le singole responsabilita'.