Donna ritrovata morta a Bedizzole (BS), 39enne confessa: movente sessuale

Donna ritrovata morta a Bedizzole (BS): confessa aggressore 39enne

La procura di Brescia indaga per omicidio in merito al ritrovamento del cadavere di una donna nel parco di Bedizzole, in provincia di Brescia. A confermare la pista e' stata il procuratore Marzia Aliatis: "Possiamo parlare di omicidio, altro al momento pero' non possiamo dire". Sul cadavere della 39enne Francesca Fantoni, che mancava a casa da sabato sera, e' stata disposta l'autopsia. La donna pare avesse un leggero ritardo cognitivo. Il cadavere e' stato trovato da un carabiniere dietro ad un cespuglio a pochi passi di distanza dalla piazza centrale di Bedizzole. Le indagini si concentrano sulle ultime persone che hanno visto in vita la vittima. Sul corpo ci sarebbero i segni di strangolamento.

Ed avrebbe confessato dopo tre ore di interrogatorio dei carabinieri l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio. Si trattereebbe di un pastore 39enne residente proprio a Bedizzole, che avrebbe confermato anche il movente sessuale dell'aggressione