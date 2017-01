Donna sgozzata a Milano, il marito crolla e confessa: "Sono stato io"

Rossana Belvisi

Il marito della donna uccisa in Lorenteggio, Milano, confessa dopo una notte di interrogatorio: "L'ho uccisa io"

Rosanna Belvisi, 50 anni, impiegata dell'Inps, e' stata trovata morta in casa sua intorno alle 15 di domenica, in zona Lorenteggio. Sgozzata, la porta dell'appartamento lasciata aperta. A chiamare il 118 il marito, Luigi Messina, 60enne ex guardia giurata che ha detto di averla trovata al suo rientro in quelle condizioni. Al termine dell'interrogatorio, durato tutta la notte tra domenica e lunedì, l'uomo è crollato ed ha confessato: "Sono stato io". Tante le contraddizioni nelle sue risposte alle domande degli investigatori della Mobile coordinati dal pm Gaetano Ruta. Attorno alle 4 di mattina, Messina ha ceduto ed ha spiegato agli agenti dove trovare l'arma del delitto, un coltello.

I vicini lo aveva descritto come una persona litigiosa e molto irascibile; qualcuno ricorda un episodio risalente agli anni 90 in cui lui avrebbe accoltellato qualcuno. E frequenti, a dire dei vicini di casa, erano anche le liti. La donna e' invece descritta come una persona molto seria e quasi sempre silenziosa e cupa. I due avevano una figlia, che deve sposarsi il 2 febbraio e che in questo momento si trova in Svizzera. Sin dal momento dell'arrrivo di ambulanza e forze dell'ordine, l'uomo era stato "marcato stretto": alla vista degli agenti, un taglio fresco alla mano, avrebbe detto: "Lo so che adesso pensate che sia stato io..."

Appena pochi giorni fa, un altro femminicidio a Milano, con la morte di Tiziana Pavani nel quartiere di Baggio.