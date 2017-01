Donna sgozzata a Milano, il marito interrogato in Procura

Rossana Belvisi

Una donna di 50 anni è stata trovata uccisa nel suo appartamento in Lorenteggio, Milano, con una profonda ferita alla gola

Rosanna Belvisi, 50 anni, e' stata trovata morta in casa sua intorno alle 15 di domenica, in zona Lorenteggio. Sgozzata, la porta dell'appartamento lasciata aperta. A chiamare il 118 il marito, L. M. che ha detto di averla trovata al suo rientro in quelle condizioni. Ma i vicini lo descrivono come una persona litigiosa e molto irascibile; qualcuno ricorda un episodio risalente agli anni 90 in cui lui avrebbe accoltellato qualcuno. La donna e' invece descritta come una persona molto seria e quasi sempre silenziosa e cupa. I due avevano una figlia, che deve sposarsi il 2 febbraio e che in questo momento si trova in Svizzera. Il marito, ex guardia giurata, è stato sentito il procura per verificare la sua versione dei fatti.