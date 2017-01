Rossana Belvisi

Donna uccisa a Milano, Sala: piano contro femminicidio insieme a Procura.



Il marito confessa: “Mi rinfacciava di averla tradita e del figlio avuto con un’altra”



"Stiamo cercando di fare qualcosa di piu': per esempio, con la Procura stiamo cercando di mettere in atto un'azione decisa di educazione e sostegno alle vittime per cui spero di poter annunciare nei prossimi giorni questa iniziativa. Vista la situazione grave non e' piu' il momento di cavarsela con una dichiarazione di condanna". Sono le parole del sindaco di Milano, Beppe Sala, all'indomani dell'ennesimo episodio di violenza sulle donne. La 50enne Rossana Belvisi e' stata uccisa dal marito, il 53enne Luigi Messina con 23 coltellate al termine dell'ultima violenta lite avvenuta nell'abitazione dove viveva la coppia, in via Coronelli. Questo e' il secondo caso di femminicidio negli ultimi quattro giorni a Milano, una recrudescenza che aveva portato il questore meneghino Antonio De Iesu a parlare della necessita' di "una cultura della denuncia".



L'OMICIDIO - Il 53enne Luigi Messina confessa. "Sono stato io a uccidere mia moglie". Oltre venti le coltellate inferte sul corpo di Rosanna Belvisi, di tre anni più giovane. Prima di lavorare all'Inps, in via Ripamonti, era la custode del palazzo in cui viveva. I due litigavano spesso, e in passato l'uomo aveva già provato ad ucciderla. Ieri mattina, dopo averle tagliato la gola, esce di casa, fa delle compere e gioca alle slot: l'intento è cercare un alibi. Ma lo scontrino dei dolci acquistati in pasticceria non servirà a scagionarlo.Pregiudicato, ex guardia giurata attualmente disoccupato, dopo ore di interrogatorio crolla. E alle 4 indica agli investigatori il luogo dove aveva nascosto il coltello e i vestiti sporchi di sangue. Era stato lui, verso le 15 del pomeriggio, a chiamare i soccorsi. Il movente, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, è la gelosia tra coniugi."Mi rinfacciava le relazioni extraconiugali", dice Messina al pm Gaetano Ruta e alla squadra mobile di Milano. Quando, a novembre, Rosanna scopre di essere tradita, e che da quella storia con un'altra tre anni fa è nato un bambino, per sedare la lite intervengono le forze dell'ordine.