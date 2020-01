Donna uccisa nel Bresciano, fermato per omicidio un suo conoscente



Un 30enne bresciano è stato posto in stato di fermo dai carabinieri per l'omicidio volontario della trentanovenne Francesca Fantoni, il cui cadavere era stato trovato ieri mattina in un parco giochi a Bedizzole, il paese del Bresciano dove viveva e da dove era scomparsa nel pomeriggio di sabato scorso. L'uomo, un conoscente della vittima e anche lui di Bedizzole, è stato accompagnato in carcere a Brescia la notte scorsa al termine di un lungo interrogatorio. Le indagini dei militari dell'Arma sono coordinate dal pm di Brescia Marzia Aliatis. Intanto emerge un particolare inquietante: secondo quanto riportato oggi dal "Giornale di Brescia", la vittima era nella stessa classe delle superiori frequentata da Elena Lonati, uccisa a 23 anni nel 2006 nella chiesa di S. Maria a Mompiano