La Thuile, Donnavventura "riparte" dal Ricola Meeting Point



Donnavventura non si ferma mai; mentre sono in onda le puntate del Grand Raid del trentennale dall’Islanda all’Equatore, iniziano già le pre-selezioni per individuare le protagoniste delle prossime spedizioni.

Sabato e domenica 1-2 febbraio appuntamento sulle nevi di La Thuile in Valle d’Aosta, in occasione della prima tappa dell’immancabile appuntamento Ricola.

L’igloo giallo del Ricola Meeting Point installato in “zona funivia”, ospiterà i primi provini mirati ad individuare fra le partecipanti l’Ambassador Ricola, che parteciperà alla prossima spedizione. Le candidate selezionate verranno convocate direttamente alle Selezioni Finali di luglio a La Thuile.

In queste giornate, a disposizione anche degli sciatori presenti, il percorso d’acciaio del Jeep Truck: un’esperienza mozzafiato. Il Ricola Meeting Point ed il Test drive di Jeep saranno operativi dalle ore 10 alle ore 16 di sabato e domenica.

Saranno presenti le Donnavventura con la loro colorata carovana di Jeep Wrangler 4x4, protagonista dell’ultima spedizione e all’interno del giallo igloo Ricola, tutti gli sciatori, ospiti e amici potranno degustare le calde tisane Ricola e le benefiche caramelle svizzere alle 13 erbe.

L’evento è organizzato con la collaborazione attiva della società delle Funivie del Piccolo San Bernardo e del Consorzio Operatori Turistici di La Thuile.