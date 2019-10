Donne che uccidono uomini: a Milano 20 in 27 anni ma in aumento

Uccidono per lo piu' di notte, col coltello e il motivo che le spinge spesso e' la malattia mentale da cui sono affette. Uno studio letto dall'AGI, coordinato da Isabella Merzagora, docente di Criminologia alla Statale di Milano, mette a fuoco i casi in cui sono le donne a uccidere gli uomini. L'ambito geografico comprende il Comune di Milano e le province del capoluogo lombardo e di Monza in cui, tra il 1990 e il 2017, si sono verificati 20 casi, meno di uno all'anno. Un divario numerico enorme rispetto alle 172 vittime donne per mano di uomini negli stessi periodo e area geografica. Il fatto che si siano contati 'solo' 20 episodi "rende privo di senso parlare di andamenti, benche' si possa rilevare il raddoppio dei casi tra il primo e il secondo dei decenni considerati e un concentrarsi di piu' di un terzo negli ultimi 4 dei 28 anni esaminati". "Sembrerebbe dunque iniziato - commentano gli autori dello studio - un processo verso le pari opportunita' uxoricide". Dal dettaglio dell'analisi, svolta da Merzagora con la collaborazione di Alessio Battistini, Palmina Caruso, Nicole Mottale, Lorenza Pleuteri e Guido Travaini, emerge che gli uxoricidi si sono verificati durante tutto l'arco della settimana e non si nota una prevalenza nel week end in cui si e' maggiormente piu' a contatto con le persone conviventi".

Nove casi si sono verificati in ore serali e notturne "coerentemente con le ricerche che addirittura definiscono l'uxoricidio come un 'crimine notturno'". La relazione che legava autrice e vittima era per lo piu' di matrimonio (8 casi) o di convivenza (6 casi). In un solo caso si trattava di una relazione senza convivenza e, in 5, di ex fidanzati o ex amanti. "Tutti gli autori - argomentano gli autori del dossier - sono concordi nel ritenere che la separazione, separata o minacciata, sia un elemento di rischio per gli omicidi commessi in danno delle mogli a causa della possessivita' e/o della dipendenza maschile e, del pari, vi e' concordia nel ritenere che questo non sia invece un fattore significativo in caso di uxoricidio". Ampio lo spettro delle eta' delle vittime che va dai 25 ai 71 anni, con una media di 46 anni, mentre le eta' delle omicide hanno un'eta' media inferiore, 39 anni. Un dato in linea con la media per cui le donne diventano omicide in un'eta' piu' anziana rispetto ai maschi. Il luogo dell'assassinio e' per lo piu' l'abitazione o le immediate vicinanze, l'arma usata e' un coltello in 12 tra le situazioni esaminate, un'arma da fuoco in 4. Il movente non e' per lo piu', come rilevano gli studi tradizionali, la 'battered woman syndrome', che vedeva nella maggior parte dei casi l'uxoricidio quale risposta a condizioni di insopportabile frustrazione, colpendo la figura che maltratta. Nel campione della ricerca, e' solo il 20% dei casi a rientrare in questa criminogenesi. La presenza di malattia mentale (35%) e' il motivo che ricorre di piu'. Nel 20% delle storie, le donna hanno ucciso per litigi (conflittualita' presente da tempo), nel 10% per liberarsi dal coniuge o per denaro, nel 5% per gelosia.