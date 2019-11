Dopo insulti e minacce, assegnata la scorta a Liliana Segre

Da oggi i Carabinieri del comando provinciale di Milano garantiranno la scorta alla senatrice a vita Liliana Segre, deportata ad Auschwitz, dopo le minacce e i messaggi di odio ricevuti sul web. La misura, come riporta il 'Corriere della Sera', è stata decisa ieri dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Renato Saccone. Sugli insulti e minacce ricevuti dalla senatrice via web la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta allo stato contro ignoti.