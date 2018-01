Regionali Lombardia: Fontana candidato. Maroni lascia. La conferma di Salvini

Regionali Lombardia: dopo la nottata Salvini conferma. "Maroni lascia, Fontana candidato”



"Sono dispiaciuto che Maroni lasci, pero' quando ci sono in ballo vicende personali, penso che la politica abbia il dovere di fare un passo indietro' questo il commento del Segretario della Lega Matteo Salvini, ai microfoni di "6 su Radio1" in merito all'annuncio del governatore della Regione Lombardia Roberto Maroni di rinunciare alla candidatura per le prossime elezioni regionali.



"Le scelte personali sono scelte personali, le rispetto - ha spiegato poi Salvini-. Nostro dovere e' garantire ai dieci milioni di cittadini lombardi quello che abbiamo garantito in termini di tassazione piu' bassa d'Italia negli ultimi 20 anni. Se ci sono problemi o scelte di vita privata, familiare, personale, su cui ovviamente la politica fa un passo indietro, che dopo 5 anni di ottimo governo della Regione Lombardia impediscono di proseguire, vuol dire che gia' oggi ci sara' il nome di chi guidera' la piu' grande regione d'Italia per i prossimi 5 anni. Attilio Fontana e' un'ipotesi, ha fatto per 10 anni il sindaco di Varese, e' stato presidente dei comuni di tutta la Lombardia, e' stato presidente del Consiglio Regionale, sarebbe adatto per quel ruolo".