Dopo le fiamme al centro sportivo niente soldi dal Comune. E il Milan...

di Fabio Massa



E' la fine di dicembre dello scorso anno. Al centro sportivo Aics Olmi va tutto a fuoco. Forse un incendio doloso. Bruciano trecento divise sportive. Bruciano le strutture comunali. Tutto distrutto: bar, magazzino, uffici. Ai tempi, il presidente del municipio di zona 7, Marco Bestetti, commenta al Corriere della Sera, in un articolo a firma di Elisabetta Andreis: "Un danno che dai primi rilievi è stato stimato in 30 mila euro, di cui 15 mila per le attrezzature utilizzate direttamente dai bambini — dice — Con i consiglieri, all’unanimità, abbiamo deliberato di dare un contributo di sostegno". Insieme ai denari dei consiglieri, ci sono anche quelli del Milan, che - stando sempre all'articolo - "ha già deciso di dare un contributo importante per le divise in solidarietà ai piccoli giocatori". L'allenatore Alessandro Cozzolino si mette sotto a lavorare. Ristrutturare. Impiegare soldi. La volontà c'è, l'affetto della gente anche. All'Aics Olmi ci sono venti squadre di calcio. La città si stringe intorno all'Aics. Il Milan viene elogiato per la grande generosità. Tutto molto bello.



Sette mesi dopo, com'è la situazione? Non buona. Anche se per almeno un aspetto dovrebbe migliorare a breve. Il Municipio 7 non ha pagato nulla, il Milan non ha pagato nulla. I rossoneri si erano presi l'onere di "coprire" una fattura da 12mila euro. Per adesso, sul conto della società non c'è nulla, malgrado un fittissimo carteggio - che Affaritaliani.it Milano ha potuto visionare - con la parte amministrativa. Tuttavia, pare che nelle ultime comunicazioni - a firma dei vertici dell'amministrazione del Diavolo - il Milan avrebbe assicurato che i soldi saranno disponibili fin da settimana prossima, al rientro della delegazione dalla Cina. Entro venerdì 29 luglio, quindi, la somma sarà disponibile. In caso contrario, la società sportiva rischia di saltare. Ad ogni modo, per restare in tema di società sportive, meglio il Milan dell'Inter, per quanto riguarda il caso specifico: i nerazzurri non hanno neppure risposto con una frase di circostanza all'accorato appello degli Olmi.



Per quanto riguarda il Municipio di zona 7, invece, anche in quel caso i soldi sono completamente bloccati. La delibera dovrebbe essere stata approvata tre mesi fa, ma la tesoreria non ha ancora dato il via libera al pagamento. Un brutto segnale, anche perché pare che l'Aics non sia l'unica associazione in condizione di non ricevere i fondi dalla tesoreria, e quindi dal Comune di Milano. Ad ogni modo, di chiunque sia la colpa, non certo un buon segnale per una società che - tra ritardi colpevoli e incolpevoli - rischia davvero di essere messa ko dalla burocrazia più che dall'incendio.



