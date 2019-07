Dopo Milano, anche Catania accoglie Cicatrici: la mostra dei B.Livers

Cicatrici è una straordinaria storia comune a tutti, realizzata da persone che con le proprie esperienze di vita e per mezzo di meravigliose opere d’arte, raccontano le ferite che hanno sul corpo, nel cuore, nell’anima, donandogli bellezza e una “visibilità” in cui ognuno può identificarsi. Segni, solchi, tagli che spesso non si vogliono mostrare, perché ci fanno apparire più fragili. Ma non sempre è così.

In un percorso di un anno i B.Livers, ragazzi affetti da gravi patologie croniche del progetto B.LIVE, e quelli del +LAB, l’innovativo laboratorio del Politecnico di Milano, hanno immaginato e poi scolpito con le stampanti 3D le proprie cicatrici su due icone della bellezza, la Venere di Milo e il David di Michelangelo, in una “discesa” dentro a se stessi, che è un viaggio di emozioni e verifiche che tutti gli esseri umani possono fare per scoprire la propria meraviglia.









Cicatrici è una mostra, esposta per la prima volta alla Triennale di Milano ad ottobre 2018, con la collaborazione di Janssen, che ha sposato il progetto grazie alla sua particolare sensibilità rispetto alle iniziative di impatto sociale. Dal 2019 diventa una mostra itinerante grazie all’accoglienza della città di Catania che ospiterà la prima tappa di questo nuovo viaggio.

Cicatrici sarà esposta dal 16 al 20 di luglio 2019 al GAM - Galleria d’Arte Moderna, Via Castello Ursino, 32, Catania (ingresso gratuito, dalle 9:00 alle 19:00)

Il 15 luglio alle ore 18.30 ci sarà l’inaugurazione di questa “avventura” a cui sono tutti invitati a partecipare per emozionarsi e riflettere su cosa è davvero bello.

Per l’intera durata della mostra i visitatori saranno accolti dai B.Livers che li guideranno in questo percorso e potranno partecipare ad un calendario di incontri, in cui diversi protagonisti e realtà del territorio si confronteranno sul tema della fragilità. Il programma sarà in continuo aggiornamento sul sito: bliveworld.org

Sarà disponibile su donazione anche il catalogo realizzato in collaborazione con De Agostini Scuola.



I protagonisti

B.LIVE (bliveworld.org) è un progetto di Fondazione Near Onlus, un contenitore di attività̀̀ e laboratori dedicati a ragazzi affetti da gravi patologie croniche (tumori, HIV, disturbi alimentari, malattie rare...) provenienti da diversi istituti ospedalieri. Attraverso visite in aziende, incontri con imprenditori e percorsi creativi, i ragazzi imparano il mestiere della vita e l’arte del fare. Con orgoglio, professionalità e amore producono collezioni di gioielli, borse, bio-cosmesi, canzoni… Opere che gli danno il coraggio di continuare a vivere sperando e costruendo un futuro migliore.

B.LIVE

Essere, Credere, Vivere, diventa così anche un brand disegnato dai ragazzi stessi. Il simbolo che li rappresenta è il Bullone, scelto per portare nel mondo il loro messaggio di forza, coesione e coraggio. Le iniziative portano, da una parte, momenti di svago dalla malattia e dal percorso di cura attraverso attività ed obiettivi importanti, vissuti insieme a coetanei con cui instaurare amicizie, e spesso si traducono in attività di inserimento lavorativo. Dall’altra parte, danno la possibilità anche agli adulti, ai professionisti e agli studenti di mettersi in relazione tra loro e con i ragazzi malati, portando ciascuno la propria competenza ed esperienza di vita, in uno scambio reciproco e positivo.

Il Bullone (bullone.org) è anche il loro giornale mensile: interviste, emozioni, storie, scritte dai ragazzi malati e non che insieme a volontari incontrano persone e personaggi importanti che possono essere esempi ispiratori per i giovani e per un mondo migliore. Il Bullone è diretto da Giancarlo Perego, e stampato gratuitamente da Monza Stampa.

Canali Social:

Facebook e Instagram: @bliveworld

+LAB+LAB (piulab.it) è il laboratorio di stampa 3D del Politecnico di Milano, con sede presso il Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio Natta”. La sua attività è iniziata a Novembre 2013, e da allora Marinella Levi e i suoi ragazzi accolgono ogni giorno ingegneri, designer, ricercatori e makers, proponendo un approccio multidisciplinare alla stampa 3D dove ricerca, progettazione e didattica si fondono insieme per creare innovazione in ambito dei materiali e della tecnologia stessa. Al +LAB si studiano nuovi settori applicativi di potenziale interesse applicativo, con particolare attenzione alle implicazioni sociali e ambientali. +LAB è per vocazione propenso all’innovazione e al cambiamento, e per questo mette a disposizione le sue variegate competenze per seguire i veloci sviluppi tecnologici e le accelerazioni di conoscenza in atto nel settore della stampa 3D, come in pochi altri in questo particolare momento storico.

Canali Social:

Facebook e Instagram: @piulab