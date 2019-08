Drag queen leggono fiabe a bimbi, Lega contro Comune di Cremona

Fiabe al parco per i piu' piccoli raccontate dalle Drag queen. Lo spettacolo, andato in scena ieri sera a Cremona col patrocinio del Comune guidato dal sindaco di centrosinistra Gianluca Galimberti, ha provocato molte polemiche in citta'. A mettere in discussione l'opportunita' dell'iniziativa e' stato il consigliere comunale della Lega, Alessandro Zagni, che sul suo profilo Facebook ieri ha scritto: "All'Arcifesta una Dragqueen intrattiene i bambini con i racconti senza barriere, il tutto con il patrocinio e la collaborazione del Comune. Sono questi i riferimenti della sinistra per la crescita dei nostri figli". Oltre 350 i post di commento, molti concordi con le perplessita' espresse dal politico di minoranze, altri in difesa della scelta dell'amministrazione. C'e' chi scrive: "Molto meglio le cubiste di Salvini a scopo educativo" e chi parla di "schifo e paura" per questa proposta educativa. Dopo poche ore l'Arci di Cremona, sempre via Facebook, ha ribattuto con una citazione del pedagogo brasiliano Paulo Freire: "Nessuno educa nessuno, nessuno si educa da solo, gli uomini si educano insieme, con la mediazione del mondo". Poi, la risposta nel merito: "Crediamo che le diversita' siano una realta' inevitabile da riconoscere e rispettare. Possiamo scegliere come vivere il nostro rapporto con le diversita': amare il prossimo, per noi, non prevede discriminazioni o pregiudizi. Il bene degli altri e' anche il nostro e la felicita' e' un presupposto irrinunciabile per relazioni sane, aperte, umane".

"La sinistra ha un'idea quanto meno bizzarra dell'educazione infantile. La grande educatrice nostrana Maria Montessori diceva che "l'educazione moderna deve penetrare anche nella famiglia e crearvi, oltre che un nuovo bambino, nuovi padri e nuove madri. Scommetto che si sta rivoltando nella tomba". Cosi' il consigliere regionale della Lega, Alessandro Lena, commenta la decisione della giunta di centrosinistra del Comune di Cremona di patrocinare l'evento, andato in scena ieri, durante il quale alcune Drag queen hanno letto favole ai bambini.