Dragone nuovo presidente MM. Nel board Russo e Bracchitta

di Fabio Massa



Sarà Simone Dragone il nuovo presidente di MM Spa. Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, è lui il prescelto dal sindaco Beppe Sala per guidare la multiutility del Comune di Milano, uno dei fiori all'occhiello nonché la società più strategica, con la gestione dell'acqua, delle case popolari e delle manutenzioni (oltre che della progettazione). Insieme a Simone Dragone siederanno nel cda Alessandro Russo, attuale presidente di Cap Holding, e Loredana Bracchitta, avvocato già responsabile fiscale in ENI, Bocconi e attualmente consulente in materia di appalti, pubbliche concessioni, contratti pubblici e problematiche amministrative in genere presso varie amministrazioni pubbliche in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. La presenza di Russo potrebbe voler significare la volontà di una maggiore vicinanza tra le due società dell'acqua pubblica della provincia e della città.



Il presidente, Simone Dragone, è un ex JP Morgan, poi vicepresidente di Schroders e attualmente in Eidos Partners, società che ha fondato, e che ha seguito l'acquisizione di Valentino Fashion Group da parte del fondo Permira e la ristrutturazione del gruppo Parmalat. Nel 2008 è stato nominato membro del consiglio di amministrazione di Pedemontana Lombarda e nel 2009 di TEM (Tangenziale Esterna di Milano).

Scelti anche i tre consiglieri per Fondazione Fiera, con la conferma di Dario Frigerio e due nuovi volti femminili: Sandra Perilli e Maria Chiara Roti.



IL COMUNICATO DI PALAZZO MARINO



Milano, 13 giugno 2019 - Con una lettera inviata al Presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé, il Sindaco di Milano Giuseppe Sala ha comunicato i nominativi dei componenti dell'Organo Amministrativo della Società MM S.p.A e del Consiglio Generale di Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, indicando Simone Dragone, Loredana Barchitta e Alessandro Russo quali rispettivamente Presidente e Consiglieri della Società MM S.p.A. e Dario Frigerio, Maria Chiara Roti e Sandra Perilli quali vicepresidente e componenti del Consiglio Generale di Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano. Le nomine fanno seguito alla raccolta delle proposte di candidatura del Bando 2019/1 ai sensi del vigente Regolamento per le Nomine del Comune di Milano.