Droga: 'import' con camper da Spagna, sgominata banda nel nord Italia

Droga: 'import' con camper da Spagna, sgominata banda nord Italia

Importavano droga con un camper dalla Spagna: i carabinieri ne hanno trovati 10 chili nel doppio fondo del piatto doccia del mezzo. Per l'organizzazione criminale che si sviluppava tra l'hinterland di Milano e Monza sono state eseguite oggi 19 misure di custodia cautelare emesse dal tribunale di Monza. Si tratta di 12 italiani, 5 albanesi, un romeno e una moldava, tutti di eta' compresa tra i 49 e i 23 anni. Il blitz ha interessato le province di Milano, Monza e Brianza, Bergamo, Genova, Nuoro Pavia, Verbania e Vercelli. L'organizzazione distribuiva soprattutto cocaina e marijuana. Altre nove persone erano arrestate un anno fa, quando l'indagine ha avuto inizio: in quell'occasione i carabinieri hanno sequestrato 16 chili di marijuana e un chilo di cocaina, oltre a 10mila euro in contanti.