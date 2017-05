Droga: 120 chili sequestrati a Milano, due arresti​



Circa 120 chili di droga sono stati sequestrati dai carabinieri del Comando Provinciale di Milano che hanno arrestato due persone in due diverse operazioni.



I militari della Stazione di Carugate (MB) hanno sequestrato oltre 11 chili tra cocaina pura e pasta di cocaina ancora da raffinare in un box di Erba (CO), occultati all'interno di secchi di vernice, e 10 chili di marijuana e 1 chilo di hashish, in un secondo box di Cesano Maderno (MB). Entrambi i locali erano nella disponibilita' di un uomo di 37 anni, che e' stato arrestato. A Milano, in zona via Padova, nella cantina di un uomo di 43 anni, che e' stato arrestato, sono stati scoperti circa 100 chili di hashish, suddivisi in panetti da 100 grammi.