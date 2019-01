Droga a Rogoredo, gli Alpini scendono in campo per arginare il degrado

Boschetto della droga di Rogoredo: scendono in campo anche gli Alpini: le Penne nere hanno infatti deciso di impegnarsi in prima persona nei degradati luoghi dello spaccio di eroina a Milano, con una collaborazione che partirà a marzo in vista dell'adunata nazionale dal 10 al 23 maggio. Spiega l'assessore Pierfrancesco Maran : "Che a Rogoredo ci sia tanto da fare è indubbio. 16 mesi fa è stata avviata l'azione di Italia Nostra, che riceve dal Comune 200mila euro l'anno per recuperare il parco nel quale si trova il famoso boschetto. L'area di spaccio in questi mesi si è ridotta da oltre 30 ettari a 5/6.Da dicembre si è intensificata l'azione delle forze dell'ordine ma dobbiamo gestire anche il fatto che la forte attenzione mediatica sta attirando e incuriosendo molti ragazzini, che sono purtroppo in costante aumento. Quando gli alpini, che festeggeranno il centenario a Milano a maggio con l'Adunata Nazionale Alpini, ci hanno chiesto dove possono dare una mano la risposta è stata semplice: aiutateci a Rogoredo. Sono alpini, hanno risposto subito presente".

L’Associazione nazionale alpini, spiega il quotidiano Il Giorno, aiuterà i volontari di Italia Nostra a piantare nuovi filari di querce e contribuirà alla realizzazione di una pista di pump truck, un percorso composto di curve e gobbe da percorrere in mountain bike o con altri modelli di due ruote da cross senza l’ausilio della pedalata. Un modo per provare a sottrarre altro spazio agli spacciatori di droga.