Droga, aveva in casa 14 chili di eroina: arresto nel Milanese

Il bar Magna Grecia di Bollate, locale spesso frequentato da cittadini albanesi, era tenuto sotto controllo dai carabinieri di Rho in seguito ad alcuni episodi eclatanti come un tentato omicidio avvenuto a gennaio. Proprio in seguito ad un controllo nella notte tra venerdi' e sabato i militari hanno rinvenuto a casa del cuoco del locale 14 chili di eroina e 9000 euro in contanti. Con l'aiuto dei cani antidroga sono state prima perquisite 40 persone nel circolo ricreativo, di cui la meta' sono risultate pregiudicate e addosso a due di queste sono state trovate due palline di eroina. Quando si e' deciso di approfondire i controlli negli appartamenti di Garbagnate riconducibili al cuoco e' stata trovata la centrale di spaccio: nel primo infatti l'eroina, sia gia' in panetti sia in polvere, era nascosta negli armadi insieme alle bilance e alle presse per il confezionamento. Nel secondo invece c'erano i contanti e una macchina contasoldi. L'albanese 29enne e' stato arrestato dai carabinieri di Rho, guidati da Simone Musella, che proseguono con le indagini.