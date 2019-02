Droga: catturata trafficante latitante, si trovava in Germania

E' stata arrestata all'aeroporto di Fiumicino una donna condannata in via definitiva per traffico di sostanze stupefacenti. Si trovava in Germania ed e' giunta a Roma accompagnata da personale di servizio per la cooperazione internazionale a bordo di un volo Alitalia proveniente da Francoforte. La segnalazione della sua presenza all'estero era giunta dai carabinieri di Trapani e ad aspettarla al gate d'arrivo ha trovato gli agenti di pg dell'Ufficio di frontiera di Fiumicino della polizia di Stato.

La donna e' Silvia Buzzi di 32 anni, nata a Carate Brianza (Milano), ma per lungo tempo segnalata a Mazara del Vallo (Trapani) dove aveva convissuto con un uomo originario dalla Tunisia. Su di lei gravava un ordine di cattura emesso dalla procura generale di Torino in forza di una condanna a 3 anni e undici mesi. Adesso si trova a Rebibbia dove dovra' scontare la pena.