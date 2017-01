Droga: controlli polizia a Rogoredo, tre rimpatri e 6 indagati

Retata nel "boschetto della droga" di Rogoredo

Controlli a tappeto della polizia nella zona del cosiddetto 'boschetto' nei pressi della stazione di Rogoredo, a Milano. L'operazione si e' svolta nel pomeriggio di ieri: sono state identificate 22 persone, accompagnate poi in Questura, 14 italiani e 8 stranieri. Tre di questi ultimi risultano regolari in Italia, altri tre, irregolari, saranno rimpatriati con accompagnamento alla frontiera, mentre per gli ultimi due extracomunitari sara' formulata una richiesta di trattenimento in un Cie, perche' trovati senza documenti.

TRE RIMPATRI E 6 INDAGATI A MILANO

In tutto sono sei gli indagati, tre italiani (per detenzione di droga, violazione della sorveglianza speciale e violazione del foglio di via) un romeno e un marocchino risultato clandestino. Disposto, infine, il foglio di via obbligatorio dal Comune di Milano per sei italiani e un cingalese. Secondo i dati della Questura, dopo le azioni di polizia e carabinieri negli scorsi mesi e i provvedimenti del Comune per ripulire la zona, la presenza della criminalita' e dello spaccio e' notevolmente diminuita.