Droga: Gdf arresta corriere con ovuli di eroina nella pancia a Malpensa

I finanzieri del Gruppo di Malpensa, in collaborazione con il personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno sequestrato 1,2 Kg di eroina e arrestato un corriere che la trasportava confezionata in ovuli. Il trentenne nigeriano, regolarmente presente in Italia, residente da pochi mesi nell'avellinese, proveniente dal Sudan, alla vista del cane antidroga Cafu', pastore tedesco di 6 anni, ha mostrato segni di nervosismo che hanno indotto i militari ad un controllo piu' approfondito. La Tac effettuata presso l'Ospedale di Gallarate evidenziava la presenza di numerosi ovuli nell'organismo; il passeggero ne aveva ingeriti ben 82, che sono stati successivamente recuperati e sequestrati mentre l'uomo e' stato portato nel carcere di Busto Arsizio.