Droga, gestivano spaccio nel Milanese: 32 persone arrestate

Droga, gestivano spaccio nel Milanese: 32 arresti



Un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale ordinario di Milano, su richiesta della Dda e' stata eseguita in queste ore nei confronti di 32 persone, nel Milanese, per droga.



Gli arrestati sono considerati dalla polizia appartenenti a un gruppo criminale che, dal 2011 a oggi, ha gestito la piazza di spaccio dei cosiddetti "Palazzi", del quartiere Sant'Eusebio di Cinisello Balsamo. Contestualmente, sono state perquisite le case di persone vicine all'organizzazione.



Le indagini, condotte dal Commissariato di Cinisello Balsamo e inizialmente coordinate dalla procura di Monza, avevano gia' portato all'arresto di 8 persone e al sequestro di grandi quantitativi di cocaina e hashish. Di recente però si è visto un progressivo incremento della pericolosita' del gruppo, con due tentati omicidi commessi tra maggio e novembre 2016 a Muggio' (MB) e Cinisello Balsamo, che si ritiene siano maturati nell'ambito dell'attivita' criminale.