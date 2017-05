Droga, imbianchino grossista: pasta di coca pura nella vernice

Imbianchino

Teneva panetti di coca purissima e di pasta di coca nella vernice che usava per "lavoro" usando l'alibi di essere un imbianchino per mestiere. Un 37enne italiano di Erba (Como) ma residente in provincia di Lecco, e' stato arrestato dai carabinieri di Carugate perche' trovato con 11 chili e 100 grammi di cocaina, divisa in 11 panetti di cui alcuni di coca purissima e alcuni di "pasta". Da questa, dopo un processo di raffinazione, che di solito avviene nel paese d'origine e, quindi, rappresenta una novita' assoluta per il territorio milanese, si ricava coca pura per una media di 800 grammi (quindi l'80%) con guadagni altissimi. I carabinieri stimano che il valore della droga sequestrata in questa operazione superi i 2 milioni di euro. A dare agli investigatori il via per indagini e appostamenti e' stata un'indicazione sul suo alibi: quando lo hanno fermato ieri, infatti, sono andati a colpo sicuro e gli hanno fatto aprire la latta di vernice che aveva nel furgone. La droga era ben confezionata e immersa nel liquido. Quindi i militari hanno approfondito la perquisizione in un garage di Erba, di cui non era il proprietario ma aveva le chiavi. Dentro, hanno trovato altre 6 latte e altrettanti panetti. In un secondo garage che si trova a Cesano Maderno e di cui aveva la disponibilita' e' stata trovata altra droga: in questo caso 10 chili di marijuana e 1 chilo di hashish. L'uomo, ancora vestito da imbianchino, consegnava la mattina presto, in orario da lavoro, e quando lo hanno preso e' stato collaborativo, a detta dei militari. Il sospetto e' che si tratti di un grossista, non certo alle prime armi, che rifornisce gli spacciatori del Carugatese. Al sequestro si e' arrivati come risultato di altre attivita' di controllo sullo spaccio di coca nella zona, con numerosi arresti negli ultimi mesi.