Droga, in 70 nella chat Whatsapp. Le mamme sventano giro di spaccio



Arrestati tre spacciatori di hashish e marijuana, 20enni italiani, attivi nel quartiere di Quarto Oggiaro. I tre gestivano la loro attivitá soprattutto via chat, sul posto è intervenuta la Polizia sequestrando 1.200 euro in contanti, 300 gr di hashish e 500 di marijuana.



Gli agenti hanno avuto accesso attraverso i social, e ad una donna che ha collaborato alle indagini, ad una chat di consumatori di droga in cui gli spacciatori organizzavano vendite e consegne. Frequentando la chat sono riusciti a risalire ai tre spacciatori che hanno tre soprannomi Vitto Spaccino, Alia e Gerry Plot, tutti in carcere per spaccio.



Milano, tre 20enni ai domiciliari: le mamme sotto falso nome hanno fornito i nomi



Nelle indagini hanno collaborato altre due mamme di consumatori, dando modo agli agenti di avere accesso alla chat dello spaccio. I tre 20enni sono stati arrestati in flagranza di reato mentre spacciavano in un parchetto prima di recarsi ad una festa in cui avrebbero incontrato altri clienti.