Droga, Milano: arrestato dipendente di Agenzie delle Entrate

Tredici arresti a Milano per un maxi traffico di droga, tra cui un dipendente dell'Agenzia delle Entrate. E' questo il bilancio di un'operazione condotta dall'aprile del 2018 ad oggi del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Milano, coordinato dal procuratore aggiunto Laura Pedio e dal pm Angelo Renna.Tra gli altri, e' finito in carcere un dipendente dell'Agenzia delle Dogane, lavoratore in categoria protetta con problemi di deambulazione, che, stando all'accusa, fungeva da 'corriere' della droga utilizzando la propria auto fornita delle autorizzazioni alla viabilita' e al parcheggio riservate ai disabili. Dall'aprile scorso, si legge in una nota della Procura, sono stati sequestrati circa 303 chilogrammi di marijuana, 71 di hashish, 70 grammi di cocaina, una pistola calibro 9X19 con matricola abrasa e diverse migliaia di euro in contante provento dello spaccio. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il gruppo criminale, formato da italiani e residenti nei Paesi dell'est Europa, introduceva la droga in Italia nascondendola all'interno di appositi fondi realizzati in camion di norma utilizzati per il trasporto della merce tra la penisola iberica e la Slovenia. La droga veniva custodita, per essere poi spacciata, all'interno di alcuni box a Milano che gli investigatori hanno scovato attraverso indagini tecniche e servizi di pedinamento e osservazione. La Guardia di Finanza ha operato in collaborazione con lo S.C.I.C.O. (servizio centrale di investigazione sulla criminalita' organizzata) e le autorita' slovene e slovacche