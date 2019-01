Droga: sequestrati a Linate 9,5 kg di cocaina

La Guardia di Finanza di Linate, insieme ai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, hanno sequestrato circa 9,5 kg di cocaina e arrestato una cittadina sudamericana proveniente dal Peru'.

La donna, dopo avere ritirato i propri bagagli da stiva all'aeroporto milanese, mentre si dirigeva verso l'uscita dagli spazi doganali, e' stata fermata dai finanzieri per dei controlli: dall'ispezione dei bagagli, sono state rinvenute numerose confezioni sigillate apparentemente contenenti caffe' e altri prodotti alimentari tipici sudamericani, che la donna dichiarava di voler portare in dono a propri parenti in Italia.

Aprendo le confezioni, invece, e' emerso che quei pacchetti contenevano cocaina purissima.