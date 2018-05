Droga, operazioni contro i traffici internazionali di stupefacenti



Forze dell'ordine impegnate massicciamente nel contrasto al traffico di droga. Vasta operazione per smantellare un sodalizio criminoso che gestiva un traffico di sostanze stupefacenti tra la Confederazione Elvetica e il milanese mentre sabato erano stati trovati 2 quintali di marijuana dai carabinieri di Settimo Milanese. Due uomini sono stati sorpresi mentre scaricavano la 'merce' da un tir su un furgone.

Droga: smantellato traffico tra Svizzera e Italia



La Polizia di Stato di Verbania sta conducendo una vasta operazione denominata "Santa Cruz" che ha consentito di smantellare un sodalizio criminoso che gestiva un traffico di sostanze stupefacenti in Ossola, nella vicina Confederazione Elvetica, in Calabria e nel milanese.



Droga: trovati 2 quintali marijuana nel milanese, 2 arresti



Sacconi con dentro 206 chili di marijuana e 62.880 euro in contanti sono stati sequestrati sabato sera dai carabinieri di Settimo Milanese dopo aver sorpreso due uomini, attorno alle 21, nella zona industriale del paese alle porte del capoluogo, scaricare la 'merce' da un tir su un furgone.



I due, un 50enne italiano di Bovisio Masciago, in Brianza, e un 52enne albanese residente a Milano, sono stati arrestati con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. A insospettire i militari, che stavano effettuando il servizio di pattuglia di routine, e' stato lo strano movimento di scarico e carico di borsoni e sacchi di tela di sera in via Mercalli e il tentativo di fuga a piedi dei due quando l'auto dell'Arma si e' fermata per i controlli. Controlli che hanno portato a scoprire che nei sacchi e nei borsoni mimetizzati tra un carico (regolare) di lana di roccia all'interno del tir proveniente da Barcellona, c'era marijuana. Con le successive perquisizioni, a casa dell'albanese, autista del furgone, sono stati trovati 62 mila e 880 euro. Il suo complice, invece, era alla guida del camion.