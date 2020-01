Droga: sorpreso con 7,5 kg marijuana in auto, arrestato a Pavia

Viaggiava con oltre 7 chili e mezzo di marijuana nascosti in una valigia che teneva in auto. Un automobilista 50enne albanese, in Italia senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri a Pavia. L'accusa è di detenzione di droga ai fini di spaccio. Per nascondere l'odore della marijuana, l’uomo aveva intriso di dentifricio il cellophane in cui erano avvolti i 7 panetti. Ricercato anche per reati legati alla droga che avrebbe commosso nel maggio di due anni fa in Piemonte, l'uomo è stato portato in cella in attesa di convalida del fermo.