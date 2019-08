Droga: spaccia cocaina a 18 enne davanti alla Scala, arrestato

Arrestato per spaccio di cocaina in pieno centro a Milano, davanti al Teatro alla Scala. In manette e' finito Antonio Sansone, pregiudicato di 55 anni, che ha ceduto un grammo di cocaina davanti a uno dei luoghi simbolo della citta' a un diciottenne con doppia cittadinanza italo - tedesca. I poliziotti che lo hanno arrestato dopo un lungo pedinamento, anche seguendolo sulla linea 73 del tram, hanno trovato nell'abitazione in cui Sansone vive in affitto quasi tre etti di cocaina, nascosti nelle scarpe, oltre a una pastiglia di ecstasy e a 1300 euro che sono stati sequestrati. Gli inquirenti definiscono un "fatto raro" lo spaccio nel cuore della citta' e anche su questo aspetto stanno svolgendo accertamenti.