Droga: spaccio a nord di Milano, sgominato gruppo criminale, 16 arresti

Un gruppo di spacciatori marocchini e italiani attivi in un bosco a nord di Milano, nella zona del Parco delle Groane, e' stato individuato dai Carabinieri, che stamattina stanno eseguendo ordinanze di custodia cautelare per 16 persone. Come informa una nota, l'ordinanza e' stata emessa dal Gip d Milano in seguito a un'inchiesta avviata nel dicembre 2015 dai Carabinieri di Rho, ma ulteriori dettagli saranno resi noti in una conferenza stampa al Comando provinciale di Milano.