Droga: spaccio in bici a Milano, 100 telefonate al giorno



La polizia di Stato ha sequestrato a Milano 3,5 chili di cocaina e un chilo di eroina a seguito dell'operazione antidroga Bike. Condotta dal commissariato Bonola, sono 9 le persone finite in manette per spaccio in zona San Siro. Le consegne venivano fatte in bicicletta e gli arrestati avevano a disposizione un cellulare acceso giorno e notte dove ricevevano oltre 100 telefonate al dì dai clienti. Maggiori informazioni saranno fornite alle 11 in sala cronisti della questura di Milano.