Droga, spaccio internazionale: 21 arresti tra Milano e il Nord Italia

La Polizia di Stato di Milano ha eseguito a Milano ed in altre citta' del centro nord un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di complessive 21 persone di cui 14 in carcere e 7 con obbligo di dimora e contestuale obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, emessa dal Gip del Tribunale di Milano su richiesta della locale Procura della Repubblica. Si tratta di italiani e sudamericani accusati di far parte di un gruppo criminale dedito al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.