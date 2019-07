Droga: via Gola eroina protetta da sette pitbull

Quanto è intervenuta, la Polizia si è trovata di fronte a porte blindate e sette pitbull a protezione della droga. Il controllo è stato effettuato il 25 giugno in via Gola 27, a Milano. L'operazione ha portato all'arresto di 4 persone, a 7 denunce e al sequestro di 30 grammi di eroina, circa 3 grammi di hashish e 1.689 euro in contanti. In manette una coppia di conviventi formata da un algerino di 30 anni e una marocchina 26, entrambi con precedenti per droga. Arrestato anche un marocchino di 24 anni per resistenza e un connazionale di 30 anni in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Tre marocchini di 20, 25 e 27 anni sono stati indagati per detenzione di droga e, assieme agli altri inquilini gia' citati, per occupazione abusiva. In uno degli alloggi, sul balcone, c'erano sette pitbull, in condizioni igieniche precarie, usati dai vari pusher per tenere alla larga visitatori indesiderati.