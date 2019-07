Drogava anziani e poi li rapinava in casa, arrestata a Milano

Benzodiazepine nel bicchiere, in attesa che le vittime crollassero, per poi rapinarle di soldi e gioielli, in casa loro. E' stata arrestata dalla squadra Mobile di Milano Vespa Vujicic, una 47enne serba, che con questa tecnica, solo nell'ultimo mese, ha svaligiato le case di almeno 5 anziani di Milano, e forse anche di piu'. Recidiva, la donna, che gia' nel 2016 era stata arrestata in flagranza per un episodio simile a Busto Arsizio - dove risulta residente - e che solo nel gennaio 2019 era uscita dal carcere. L'operazione della Mobile questa volta ha preso le mosse dalla denuncia di un'anziana, 84 anni, che solo una settimana fa ha subito l'ennesimo episodio, ed e' stata soccorsa dal 118 per il malore dovuto alle medicine che si era trovata nel bicchiere. L'anziana pero', con la sua descrizione minuziosa dell'abbigliamento della rapinatrice, ha contribuito all'arresto: la maglietta con i gatti di paillettes e i buchi sulle spalle e i leggings neri che la Vujicic indossava il giorno del fatto erano proprio gli stessi che aveva addosso quando, ieri, la polizia e' andata ad arrestarla. Inequivocabili anche i filmati delle telecamere poste nel palazzo di via San Vincenzo, dove abita l'84enne: nelle immagini e' chiaramente visibile la Vujicic che approfitta della sua fragilita', la aiuta a salire le scale e a portare le borse della spesa. Quindi, approfittando della riconoscenza dell'anziana, si introduce in casa sua, e mette il liquido ipnotizzante nel bicchiere della vittima. Quando questa crolla, le porta via i gioielli, e non si ferma nemmeno all'arrivo del marito, anzi finge di essere colei che la stava soccorrendo mettendole asciugamani bagnati sulla testa. Poi scappa. Che fosse lei la rapinatrice seriale con la tecnica delle benzodiazepine pero' non c'e' dubbio: al momento della perquisizione nella sua abitazione i poliziotti hanno trovato, nascosto in un guanto, il flaconcino di 'Minias', potente antidepressivo con effetti ipnotizzanti: lo stesso usato durante i suoi colpi.