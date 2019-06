Due donne incinte tentano furto in condominio in Corso Sempione

Due donne incinte di 31 e 32 anni, di origini croate, tentano di rubare in un condominio di Corso Sempione. Alcuni residenti hanno segnalato ieri pomeriggio verso le 13 la presenza delle due donne all'interno dello stabile. Per terra, nel cortile interno, gli agenti hanno trovato un cacciavite, presumibilmente portato alla coppia. A carico di una delle due donne, S.R., all'ottavo mese di gravidanza, pendeva già una pena da scontare di 22 anni per reati contro il patrimonio. La 31enne è ora indagata a piede libero per tentato furto e violazione di domicilio.