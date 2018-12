Due donne investite in poche ore: una è in coma

Una è in coma, ò'altra in codice rosso anche se non in pericolo di vita. Il 19 dicembre, nel giro di poche ore, due donne sono state investite a Milano. La prima, 88 anni, ha battuto la testa ed è rimasta immobile sull'asfalto, per poi essere portata dai soccorritori all'Humanitas di Milano dove è ricoverata in gravissime condizioni. È stata investita nel tardo pomeriggio, appena scesa dal marciapiedi, mentre cercava di attraversare la strada lontana dalle strisce pedonali. A centrarla, la Panda guidata da una 76enne proveniente da San Vigilio, che si è fermata subito per prestare i primi soccorsi.

L'altro caso è avvenuto alle 14:30 e ha riguardato una 38enne che ha attraversato la strada col rosso all'incrocio tra via Amoretti e via Litta Modignani, mentre arrivava una Toyota Swift guidata da una 41enne. La donna è stata ricoverata in codice rosso al San Carlo ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.