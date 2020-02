Due giovani investigatrici milanesi protagoniste di Celebrity Hunted Italia

Ci saranno anche le detective milanesi Simona e Valentina Tarricone, le “Charlie’s Angels” di Milano titolari dell’agenzia investigativa FirstNet, fra i protagonisti della prima attesissima edizione di “Celebrity Hunted Italia” che sarà presentata ufficialmente il 9 marzo a Roma in un evento di lancio. Simona e Valentina sono state scelte dopo una rigorosa selezione tra le agenzie di investigazioni italiane. “Si tratta di un nuovo format prodotto da Amazon Prime Video che debutterà il prossimo 13 marzo – precisa Simona Tarricone -, al quale abbiamo preso parte forti delle esperienze maturate nel settore investigativo nel quale operiamo con successo da alcuni anni.”

Il programma vedrà in gioco molti volti noti del mondo dello spettacolo, i quali avranno un unico obiettivo: scappare per non farsi catturare da esperti del settore della security, cybersecurity e investigazioni ed altre forze speciali, tra le quali appunto Simona e Valentina, che nel frattempo faranno di tutto per trovarli e catturarli. I concorrenti avranno un kit di sopravvivenza e qualche euro a disposizione. I vip che prenderanno parte allo show saranno Francesco Totti, Fedez, Luis Sal, Diana Del Bufalo, Cristiano Caccamo, Costantino Della Gherardesca, Claudio Santamaria e Francesca Barra. Un cast e una produzione stellari.

“E’ stata una esperienza entusiasmante – conferma Valentina Tarricone -, che ha richiesto molto impegno professionale nelle indagini, ma anche sforzi fisici non indifferenti negli appostamenti e negli inseguimenti. Non possiamo anticipare nulla, ma siamo certe che la suspance e l’adrenalina non mancheranno di coinvolgere ed emozionare il pubblico.”

Un reality, ma anche un game, un thriller, una comedy. Tantissima tecnologia all’opera, tra droni e telecamere di ogni tipo, microcamere, cimici. Strategie e tattiche a confronto fra fuggiaschi, i vip, e inseguitori, molti professionisti delle investigazioni, ex 007 ed ex agenti delle forze dell’ordine. L’intero territorio italiano attraversato in lungo e in largo con ogni mezzo, complici, nascondigli, fughe e inseguimenti mozzafiato.