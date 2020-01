Due nuovi test genetici per misurare e ritrovare il benessere intestinale

Inizia con dolori addominali, diarrea, stipsi e pancia gonfia, ma può continuare con malattie infiammatorie croniche dell’intestino, colon irritabile, diabete, aterosclerosi, obesità, depressione fino al rischio di tumore al colon retto: questa è la disbiosi, l’alterazione del microbiota. Lifebrain, ha messo a punto due test specifici – il Test Microbiota e il Test Microbiota Plus – capaci di offrire al paziente una mappatura genetica dei batteri che popolano il nostro intestino e individuare la presenza di possibili disbiosi, ossia alterazioni del microbiota intestinale che provocano disturbi molto comuni, dal gonfiore addominale alle difficoltà digestive.

Microbiota e benessere intestinale

Molti lo definiscono il nostro “secondo cervello”, per la complessità del suo funzionamento e l’incidenza anche sulle emozioni. Al suo interno ospita circa 100 mila miliardi di organismi unicellulari: in prevalenza, batteri che costituiscono il “Microbiota”. È l’identikit dell’intestino: un organo fondamentale per il nostro benessere fisico! Un microbiota in condizione di alterato equilibrio - o disbiosi - potrebbe infatti non essere in grado di proteggerci dagli agenti patogeni indebolendo le barriere protettive contro possibili infiammazioni. L’alterazione del microbiota intestinale provoca disturbi molto comuni, come per esempio il gonfiore addominale, ma può anche essere causa di obesità, aterosclerosi, depressione e malattie croniche dell’intestino. Solo in Italia, oltre 200.000 persone soffrono di malattie infiammatorie croniche ad esso collegate. Non solo: secondo alcuni recenti studi, la presenza nell’intestino di un particolare batterio, Fusobacterium nucleatum, è correlata all’insorgenza di tumori al colon retto.

Per far fronte a questa crescente esigenza, Lifebrain, leader nella medicina di laboratorio con oltre 320 centri d’analisi d’Italia e che assiste, dalla fase di refertazione alla diagnostica e cura, oltre 5 milioni di pazienti all’anno, ha messo a punto due test genetici ad hoc per fornire al paziente una mappatura dei batteri che popolano il nostro intestino individuando la presenza di possibili disbiosi. Si tratta del Test Microbiota e il Test Microbiota Plus. Le due analisi proposte da Lifebrain sono il frutto di una lunga ricerca medico scientifica, condotta in concerto e con la collaborazione di importanti entità del mondo della ricerca e di quello accademico, finalizzata ad un principale obiettivo: fornire al paziente e al medico una risposta chiara, semplice ed il più possibile esaustiva.

Test Genetico Microbiota

Il Test, eseguito con tecniche di sequenziamento di seconda generazione (NGS), rileva i casi di disbiosi e fornisce informazioni importanti per adottare un’integrazione e/o una dieta specifica che possa riequilibrare il microbiota e permettere di monitorare l’efficacia di terapie impiegate per trattarla. Il Test offre indicazioni utili anche in presenza di sintomi gastrointestinali e in condizioni di obesità, gravidanza e allattamento.

Nel dettaglio, l’analisi studia il gene rDNA 16S, che contiene sequenze specifiche per identificare ogni specie batterica ed è usato per distinguere le comunità di batteri che compongono il microbiota intestinale; il test si esegue su un campione di feci.

I risultati indicano, in modo chiaro, semplice ed esaustivo, quali famiglie di batteri compongono il microbiota e quanti batteri sono presenti in ciascuna famiglia.

Il Test microbiota PLUS

Una panoramica ancor più dettagliata e completa è offerta dal Test Microbiota Plus. In presenza di sintomi comuni a diversi disturbi e malattie gastrointestinali, il test è utile per conoscere condizioni di disbiosi, eseguire una diagnosi differenziale delle malattie infiammatorie intestinali da quelle non infiammatorie e monitorare il loro decorso. I risultati del test, che devono essere valutati da un professionista della salute in un quadro più ampio che considera altri fattori importanti come stile di vita, attività fisica, terapie farmacologiche, individua le cause ed esclude disturbi associati a sintomi simili. Oltre all’analisi genetica già descritta sopra, il test prevede anche un’analisi biochimica. L’analisi biochimica esegue il dosaggio dei livelli di zonulina fecale, che esprime in maniera molto precisa l’aumento della permeabilità intestinale (sempre associata a disbiosi), e di calprotectina, indice di infiammazione intestinale. In questo modo, il test genetico che analizza il DNA batterico estratto e con tecniche di sequenziamento di seconda generazione (NGS), è associato alle determinazioni biochimiche in un vero e proprio checkup di benessere intestinale.