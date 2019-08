Due uomini trovati morti in casa: uno impiccato, l'altro accoltellato

Il cadavere di un uomo impiccato su un balcone, al primo piano di una palazzina. Dentro l'appartamento, il corpo di un altro uomo in una pozza di sangue. E' quanto ha scoperto ieri mattina la polizia, intervenendo dopo una segnalazione in via Valle Anzasca, a Milano. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un omicidio suicidio. Gli agenti hanno, infatti, trovato in una fioriera all'interno dell'appartamento una grande coltello.

I due morti sono due fratelli originari del Bangladesh. L'ipotesi più probabile è che un fratello abbia accoltellato l'altro e, dopo aver gettato il coltello, si sia impiccato con una corda al balcone. L'uomo trovato impiccato al balcone si chiamava Uddin Zamir, 38 anni mentre quello accoltellato è stato identificato come Abdul Hai, di 41 anni. Gli agenti della Questura stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.