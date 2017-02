Duomo, è (anche) allarme sicurezza. Palme bruciate: ecco chi è stato. VIDEO

Piazza Duomo: vandail danno fuoco alle palme

Il Comune di Milano ha diffuso le immagini delle telecamere analizzate dalla Polizia locale che mostrano le palme di piazza Duomo in fiamme. L'atto di vandalismo è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, episodio attorno al quale indagano anche Polizia e carabinieri. E si spera che video come questi possano aiutare ad individuare i responsabili: nelle immagini, registrate alle 00:04 si intravede un gruppetto di persone allontanarsi dall'aiuola realizzata da Starbucks. E si vedono anche tante altre persone, compreso un operatore Amsa. Repubblica riporta oggi la testimonianza di una ragazza presente sul posto che afferma: "Era un italiano, sarei in grado di identificarlo".

A denunciare per prima l'accaduto nella giornata di ieri è stata su facebook Elena Grandi, vicepresidente del Municipio 1, con delega al verde. "Mi piacerebbe trovare il colpevole e mandarlo a curare e ripulire tutte le aiuole della citta' per circa un annetto. Cosi', per insegnargli il significato di rispetto e di bene comune".

L'assessore Pierfrancesco Maran ha poi aggiunto: "Stanotte qualcuno ha cercato di bruciare alcune palme danneggiandone in particolare una. E' un gesto vile e le forze dell'ordine sono al lavoro per individuare i responsabili. Gli imbecilli pero' perdono sempre, e l'effetto sara' che i milanesi ci si affezioneranno ancora di piu' alle piante. Nel frattempo il via vai continuo di turisti, curiosi che fotografano le palme non si interrompe".

Condanna contro il gesto anche da centrodestra. La coordinatrice di Forza Italia Mariastella Gelmini ha detto: "Siamo tra coloro che pensano che i milanesi abbiano di meglio da fare e pensare che alle palme di piazza Duomo. L'operazione voluta dalla civica amministrazione ha fatto felice (grazie alle paginate sui quotidiani e al web) lo sponsor. Criticare va bene ma ricorrere alla violenza e' stupido e criminale, occorre misura e buon senso. Alla fine sara' l'amministrazione comunale a rispondere delle proprie scelte, compreso il fatto che la piazza e' abbandonata all'accattonaggio di ogni genere, completamente priva di forme accettabili di arredo e di accoglienza per i turisti. Della violenza invece sono chiamati a rispondere i responsabili e chi scambia la critica democratica con una crociata. L'auspicio e' che la giustizia raggiunga rapidamente i vandali, anche per sbarrare la strada ad eventuali emulatori". Parole di condanna anche dal presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni e da Riccardo De Corato, Fratelli d'Italia, nei giorni scorsi tra i più duri ad attaccare la piantumazione delle palme in piazza Duomo.

Palme bruciate in piazza Duomo, a Milano si riapre il dibattito sulla sicurezza

Quanto accaduto ha inoltre inevitabilmente riaperto il dibattito sulla sicurezza in piazza Duomo: gli autori del gesto vandalico sembrano aver agito indisturbati e nessuna chiamata è giunta ai centralini delle forze dell'ordine. Nonostante, come dimostrato dalle immagini, diverse persone fossero ancora presenti in piazza. "Sicuramente è una vicenda che ci dice che dobbiamo fare un punto sulla gestione della sicurezza in Duomo. Bisogna capire come mai nessuno si sia accorto di quanto è accaduto", ha commentato a Repubblica l'assessore Carmela Rozza.