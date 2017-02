Duomo, spuntano le palme e banani. Sala: Milano osa



In piazza Duomo sono comparse le prime palme. Sala: "Buona o cattiva idea? Certo che Milano osa eh...". Sardone (Fi): con "salsa africana" si perde la dignità

SALA OTTIMISTA - "Milano si risveglia con palme e banani in piazza DUOMO. Come nella tradizione ottocentesca. Buona o cattiva idea? Certo che Milano osa eh... " Così il sindaco Giuseppe Sala su Instagram postando una foto di piazza Duomo dove, come annunciato, sono state portate le palme per le aiuole. La nuova sistemazione, a cura di Starbucks e su progetto di Marco Bay, prevede la piantumazione di palme e banani e poi di arbusti, graminacee e sempreverdi, oltre apiante perenni, ortensie "Vanille Fraise", canne giganti cinesi "Miscanthus floridulus" e un tappeto di bergenia. Le piante che occupavano l'area verde invece - spiega il Comune - sono stati trasferiti in parte nel parco fra le vie Gonin e Giordani e in parte, tra qualche giorno, fra via Salomone e parco Galli.



PIAZZA DUOMO, SARDONE (FI): "IN SALSA AFRICANA PERDE LA SUA DIGNITÀ" - "Le palme e i banani - commenta Silvia Sardone, consigliere comunale di Forza Italia -fanno il loro ingresso in Piazza Duomo, per la felicità del "fotografo" Sala, ormai più concentrato a farsi o fare foto piuttosto che a lavorare per la città. Piazza Duomo in salsa africana perde la sua dignità, ci si chiede come i beni culturali abbiano potuto autorizzare questo esperimento esotico invece di pretenderne uno più consono al luogo. Quando anni fa furono rimosse le insegne pubblicitarie per ridare dignità alla piazza nessuno pensava che da lì a pochi anni avremmo avuto un principio di giungla africana nella piazza principale della città. C'è qualcuno che esulta e chi si chiede se siano necessarie queste "carnevalate pubblicitarie"