Le guardie private sostituiscono l'esercito nei controlli al Duomo

Le guardie private sostituiscono l'esercito nei controlli all'ingresso del Duomo

Da martedi' di prossima settimana non ci saranno più i soldati dell'esercito a effettuare i consueti controlli al metal detector all'ingresso del Duomo. Al loro posto ci saranno agenti di vigilanza privata, che già dal marzo del 2018 si occupano dei controlli ai varchi delle terrazze del Duomo.

La decisione e' stata presa dal Comitato per l'ordine e la sicurezza, in una riunione in prefettura a cui hanno preso parte anche il presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo Fedele Confalonieri e l'arciprete Gianantonio Borgonovo.

L'esercito, la polizia e i vigili si occuperanno però dei controlli dinamici, pattugliando la piazza e l'area adiacente la cattedrale. Parte del personale dell'esercito sollevato dai controlli in Duomo, verrà impiegato nel il pattugliamento, anche notturno, nelle zone della movida milanese, come l'Arco della Pace e le Colonne di San Lorenzo.