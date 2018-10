Duplice omicidio di Canegrate: dieci persone arrestate

Dieci persone sono state arrestate dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Monza a conclusione dell'indagine sul duplice omicidio di Canegrate avvenuto nel novembre del 2016. In quell'occasione erano stati freddati a bordo della loro auto, due albanesi, Alban e Agron Lleshaj, narcotrafficanti; nel maggio 2017 i carabinieri avevano arrestato per il fatto gia' 5 persone. I militari stamattina hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio (VA) nei confronti di 10 persone (8 albanesi, 1 italiano e 1 romeno), ritenute responsabili, a vario titolo, di detenzione e spaccio di ingenti quantitativi di stupefacenti del tipo cocaina, eroina e marijuana. Le misure cautelari sono state eseguite nelle province di Milano, Monza e Brianza, Varese, Pesaro e Urbino, e Rovigo.